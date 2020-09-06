Пострадавшая от супруга-садиста Грачева рассказала о новом замужестве

Санкт-Петербург, 6 сентября. Потерявшая кисть руки из-за мужа-садиста Маргарита Грачева рассказала о свадьбе с новым возлюбленным Максимом. Она призналась, что брак они зарегистрировали еще год назад, но решили сохранить это в тайне от всех, включая родных.

В конце августа Грачева подтвердила телеканалу «360», что в сентябре у нее будет свадьба. При этом никаких деталей не раскрыла, объяснив, что не комментирует личную жизнь. Как оказалось, под свадьбой женщина подразумевала празднование первой годовщины супружеской жизни с близкими.

«Сегодня должна была быть наша свадьба, но ее не будет… Потому что сегодня у нас первая годовщина свадьбы. Да, мы уже год как официально в браке. Об этом не знал вообще никто (включая родителей и близких друзей). Их реакцию покажу вам чуть позже. Они были уверены, что сегодня у нас официальная церемония бракосочетания», — рассказала Грачева в своем Instagram.

По ее словам, отношения влюбленные зарегистрировали в одном из петербургских ЗАГСов еще год назад. В момент росписи и в течение всего дня они были вдвоем.

«Без шумных гуляний и огласки, но безумно счастливые», — уточнила женщина.

Теперь супруги решили собрать родных и близких в Северной столице, чтобы отметить год совместной жизни в браке.

Недавно Грачева решилась на смелый для себя поступок — поучаствовала в фотосессии без протеза. Она отметила, что впервые показала публике свою культю без «железной руки».