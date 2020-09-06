Листопадник и другие праздники сентября: история, традиции и запреты

Народный календарь сентября связан с несколькими значительными православными праздниками, традиции — с особенностями сельскохозяйственных работ, которые приходились на этот период.

7 сентября: Тит Листопадник

7 сентября (25 августа по старому стилю) православные вспоминают святого Тита, ученика апостола Павла. Святых, лично не видевших Христа либо учившихся у первых 12 апостолов, в христианстве принято называть апостолами от семидесяти. К таким апостолам относился Тит, который сопровождал Павла, когда тот нес свет учения Христова. По поручению Павла Тит стал епископом на Крите, в этом служении он оставался до своей смерти в 107 году. Тит успел посетить своего учителя Павла, томящегося в заключении в Риме. Позже Павел был казнен в один день с апостолом Петром.

На Руси Тита почитали как «повелителя» листопада (отсюда прозвище) и лесных грибов, важного подспорья в крестьянском рационе. 7 сентября на Руси шли в лес по грибы, запасаясь корзинами и туесками, специально сплетенными сельскими мастерами к этому дню.

На Руси говорили:

«Батюшка-Тит последний гриб растит».

В этот день запрещалось залеживаться на печи, по грибы нужно было отправляться очень рано — как только начинало светать. Нашедшему первый гриб завидовали: это считалось к удаче. Но первый гриб нужно было обязательно оставить, чтобы не прогневать «грибного бога» и, вернувшись на то же место, собрать там новый грибной урожай.

Грибы в этот день не только ели, но и заготавливали на зиму — в основном солили или сушили. А поскольку уже начинались дожди, а ночи были холодные, грибы сушили на печи.

8 сентября: Наталья Овсяница и Адриян Осенний

В этот день (26 августа по старому стилю) чтут память святой мученицы Наталии (Натальи) и ее мужа Адриана (Адрияна), живших в начале IV века в Никомидии. Это был брак по большой любви, хотя Наталия была христианкой, а ее избранник — язычником.

Они жили в любви и согласии, но счастье их было недолгим: в Никомидию прибыл император Максимилиан, люто ненавидевший христиан. По его приказу более двух десятков местных христиан были схвачены и подвергнуты жестоким пыткам. Их мужество так поразило Адриана, что он тоже принял христианство. За это новообращенного христианина бросили в тюрьму и подвергли жестоким истязаниям. Супруга пришла к мужу в темницу и всячески поддерживала его.

После казни мужа Наталия долго скиталась, а затем скончалась от горя, после чего также была причислена к лику святых.

С Натальи Овсяницы на Руси начинали убирать овес.

«К Наталье не выкосишь овес — намаешься до слез», — говорили в народе.

Первый сноп овса считался священным, его использовали для различных ритуалов. В этот день на столе были блюда из овса — блины, толокно, кисели. Поговорка гласила:

«Несет Наталья в овин овсяный блин, а Адриян — в горшке толокно».

Досыта кормили овсом и лошадей. Поговорки гласили:

«Не кони везут, овес везет», «У сытого коня восемь ног», «Не погоняй кнутом, погоняй овсом».

С этого времени день уже убавляется — примерно на три часа. Поговорка гласила:

«Петр и Павел час убавил, Илья Пророк два уволок, Адриян и Наталья три утащили».

Приметы гласили: холодный утренник, а также не опавшие листья березы и дуба — к суровой зиме.

В этот день западные христиане отмечают Рождество Божьей Матери.

9 сентября: Два Пимена

9 сентября (27 августа по старому стилю) вспоминают двух Пименов — Пимена Великого и Пимена Палестинского. Пимен Великий родился в Египте около 340 года. Он был христианским подвижником, жил вместе с братьями в уединении и пользовался среди людей огромным уважением. Пимен Великий прожил около 110 лет, его изречения составили книгу афоризмов.

Пимен Палестинский жил в VI веке, тоже проводил время в уединении и молитвах. В молодости Пимен был пастухом, и на нем был грех: он не спас от своих псов прохожего человека. Пимен ждал от Бога расплаты за этот грех, так и произошло — его растерзали собаки.

На Пименов крестьяне на Руси собирали рябину, которая очень ценилась за целебные свойства и интересный вкус. Рябине следовало поклониться, а все ягоды обирать запрещалось — это считалось плохой приметой. По приметам, если птицы оставили много рябины, значит, зима будет суровой, но Господь будет к людям милостив. На Руси ветками рябины украшали избу.

10 сентября: Анна и Савва Скирдники

10 сентября (28 августа по старому стилю) вспоминают Анну Пророчицу, которая вместе с Симеоном Богоприимцем встретила младенца Иисуса Христа в Иерусалимском храме. Будущего Спасителя принесли в храм Дева Мария и Иосиф Обручник, чтобы возблагодарить Бога за первенца.

Также в этот день чтят русского святого, молитвенника, целителя и чудотворца Савву Крыпецкого.

На Анну и Савву завершалась последняя жатва, которую надо было обязательно закончить до холодов и затяжных дождей. Святых Анну и Савву называли Скирдниками — в честь скирд, в которые связывали последние снопы.

Поговорка гласила:

«Красно поле снопами, а гумно — скирдами».

Если весь хлеб был убран, на Руси устраивали праздники и ярмарки.

В этот день был запрет на сватовство — это считалось к беде.

11 сентября: Иван Постный

11 сентября (29 августа по старому стилю) в православии отмечается день усекновения главы Иоанна Крестителя (Предтечи), который по преданию предсказал пришествие Спасителя и крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан.

Иоанн был казнен за то, что обличал слабого и грешного правителя Ирода Антипу — таково было требование любовницы царя. Но даже отсеченная голова пророка продолжала обличать нечестивцев, а все гонители Иоанна претерпели страшную смерть за свои грехи.

В народе этот день назывался Иван Постный — в этот день старались держать пост, который из-за обилия соблазнов переносился трудно.

В этот день не разрешалось есть ничего круглого: ни яблок, ни картошки, ни круглые кочаны капусты. В поле убирали репу, но есть ее тоже было нельзя, зато ею одаривали нищих.

Иван Постный считался окончательным завершением лета и наступлением осени, это отражалось в поговорках:

«Иван Постный пришел — лето красное увел», «Иван Постный — осени крестный»; «Иван Предтеча гонит птиц далече».

С этого времени начиналось «настоящее» бабье лето, в народе говорили:

«С Ивана мужик осень встречает, баба лето начинает».

12 сентября: Александр Сытник

12 сентября (30 августа по старому стилю) отмечается большой праздник — перенесение мощей благоверного князя Александра Невского, почитаемого как заступника земли русской. Мощи перенесли из Владимира в Санкт-Петербург по приказу Петра I в 1723 году для защиты молодой столицы Российской империи. Сначала мощи хранились в Шлиссельбурге, потом были перенесены в Троицкий собор Александро-Невской Лавры.

Александра прозвали Сытником в честь собранного урожая, поскольку завершение полевых работ было принято отмечать богатыми застольями. На Сытника совершался особый обряд на будущий урожай: колосья разных злаков свивали в косу, которую потом хранили до весны, используя ее зерна для будущей посевной.

13 сентября: Куприянов день

13 сентября (31 августа по старому стилю) посвящено памяти христианского мыслителя Киприана Карфагенского, жившего в III веке.

На Руси день памяти Киприана (Куприяна) связывали с отлетом на юг журавлей. Считалось, что в этот день журавли собираются на болоте и держат совет относительно предстоящего перелета. Поэтому Куприянов день также носил название Журавлиное вече.

В этот день на Руси начинали сбор клюквы, которую называли журавлиной ягодой или журавлинкой. До Куприянова дня ходить на болото по клюкву категорически запрещалось: ослушников пугали топью, в которую утянет нечистый. А выжившим сулили беды: девушкам — бесплодие, парням — безумие.

На Куприяна первым за клюквой отправляли человека, родившегося в этот день; считалось, только он мог найти болото с самой крупной ягодой. Клюкву в этот день ели, делали из нее напитки, а также заготавливали на зиму.

Также на Куприяна убирали корнеплоды — репу, морковь, свеклу, картофель.

Особо ценилась картошка, про которую говорили:

«Картошка — хлебу присошка (то есть подпора. — Прим. ФАН)».

Продолжение народного календаря — в материалах Федерального агентства новостей.