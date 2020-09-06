Топалов показал, как начинается его утро



Москва, 6 сентября. Певец Влад Топалов изумил подписчиков фотографией с сыном. В комментарии он рассказал, как начинается его выходной день.

Трогательную фотографию певец опубликовал накануне в своем Instagram-аккаунте. На ней Топалов обнимает своего сына Михаила.

«Доброе утро! Что главное в папин выходной? Правильно! Поднять папу и доспать на нем», — подписал фотографию певец.

Реакция от главной подписчицы аккаунта не заставила ждать. Супруга Топалова оставила теплый комментарий.

«О, счастье! Какие же вы сладкие!» — ответила на пост Регина Тодоренко.

За сутки семейная фотография набрала более 70 тысяч положительных отметок. В комментариях люди нахваливают заботу отца о своем сыне.

«Берегите эти моменты. Они скоро закончатся. А вы успеете выспаться», — отвечает elenaponomareva4239.

«Потому что у пап не бывает выходных», — комментирует Топалова пользователь brandstyle_4u.

«Какой же он милый, обожаю наблюдать за вашим сыночком», — пишет yulia82saykina.

Топалов и Тодоренко регулярно публикуют фотографии своего сына. На снимках семейная пара выглядит абсолютно счастливой. Михаил родился в декабре 2018 года. Родители чаще называют сына Майклом.

Ранее пользователи были шокированы заявлением супруги Топалова Регины Тодоренко. Она сказала, что ей пришлось на время расстаться с мужем и сыном. Поводом стали съемки нового сезона шоу «Орел и решка». Позже появились сообщения от блогеров, которые заподозрили Топалова в супружеской измене. Они предположили, что певец завел роман с фигуристкой Еленой Ильиных. Сейчас она вместе с Топаловым принимает участие в съемках нового сезона проекта «Ледниковый период».