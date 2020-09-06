Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Дореволюционное здание загорелось в центре Ростова-на-Дону

37
0 Оставить комментарий

Дореволюционное здание загорелось в центре Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону, 6 сентября. Старинный дом на улице Станиславского загорелся в Ростове-на Дону, сообщили экстренные службы. В Сети опубликовали видео, как работают пожарные.

Пожар произошел 6 сентября, на место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Огонь охватил двухэтажный дом дореволюционной постройки.

Здание нежилое, по предварительным данным, пострадавших нет. Недалеко от сгоревшего дома находится центральный рынок Ростова-на-Дону. 

Ранее сообщалось, что в Мордовии крупный пожар в частном доме унес жизни трех человек.

Новости партнеров