Ростов-на-Дону, 6 сентября. Старинный дом на улице Станиславского загорелся в Ростове-на Дону, сообщили экстренные службы. В Сети опубликовали видео, как работают пожарные.

Пожар произошел 6 сентября, на место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Огонь охватил двухэтажный дом дореволюционной постройки.

Здание нежилое, по предварительным данным, пострадавших нет. Недалеко от сгоревшего дома находится центральный рынок Ростова-на-Дону.

Ранее сообщалось, что в Мордовии крупный пожар в частном доме унес жизни трех человек.