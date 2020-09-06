Трихолог объяснила, почему от «органического шампуня» могут выпасть волосы

Москва, 6 сентября. Дорогие шампуни совсем не обязательно гарантируют здоровые и ухоженные волосы, заявила врач-трихолог Татьяна Гончарова. По словам специалиста, при выборе продукта не работает принципе «дорогой — значит хороший».

Эксперт объяснила, что при покупке шампуня в первую очередь нужно обратить внимание на то, для какого типа волос и кожи головы он предназначен. Во-вторых, следует внимательно изучить состав моющего средства.

В нем не должно быть аллергенов, комедоногенных и утяжеляющих компонентов. Нельзя, конечно, забывать и о сроке годности, пишет «Слово и дело».

Обладателям быстро пачкающихся волос Гончарова рекомендует отдать предпочтение шампунями с щадящими ПАВ, потому что «органическими» шампунями тщательно очистить кожу головы не получится, а скапливающиеся сальные пробки могут в итоге привести к очень неприятным последствиям, вплоть до выпадения волос.

Врач предупредила, что эффективность шампуня можно определить минимум через две недели после использования, а не после первого мыться. Если за это время не заметили изменений, то пора менять продукт, пояснила она.

Гончарова добавила, что при оценке шампуня можно руководствоваться следующими пунктами: он должен хорошо очищать, не оставлять после использования тусклого налета на волосах, не должен вызывать зуд, покраснение и шелушение кожи волосистой части головы и лица.

По словам медика, стоимость шампуня не говорит о его качестве, потому что цена может просто искусственно завышена. Однако совсем другое дело — профессиональные шампуни. Их стоимость значительно отличается, но это оправданно.