Фигуристка Туктамышева поделилась планами на четверные прыжки

Москва, 6 сентября. Елизавета Туктамышева, российская фигуристка и чемпионка мира и Европы 2015 года поделилась своими планами на выполнение четверных прыжков в фигурном катании.

Как сообщает Golden Skate, в данный момент спортсменка занимается на первых после окончания режима самоизоляции сборах. «Императрица», как называют ее болельщики, работает над четверным сальховом, но сложный элемент пока не дается ей даже на тренировках.

«У меня есть чувство, что я только осваиваю его, еще не до конца изучила. Психологически мне легче продолжать считать, что я его изучаю», — признается Туктамышева.

Кроме того, россиянка планирует изучить четверной тулуп, но сейчас больше внимания уделяет чистому исполнению тройных прыжков и других элементов программ. Спортсменка подчеркнула, что для максимальной подготовки ей нужно прийти в хорошую физическую форму.

«Я буду восстанавливать четверные, находясь в хорошей форме. Для меня важно знать, что тело к этому готово. Когда я знаю, что мое тело еще не способно выполнять элемент — это очень тяжело для меня», — отметила фигуристка.

Ранее 23-летняя спортсменка поделилась с подписчиками в Instagram списком своих желаний. Среди них прыжок с парашютом, изучение итальянского языка, путешествие в Африку и плавание в океане рядом с китами.

Также фигуристка ответила на критику пользователей Сети своих снимков, признанных «откровенными». В ответ Туктамышева выложила фото в закрытом черном наряде, иронично подписав, что на фото нет «ни одного открытого сантиметра».