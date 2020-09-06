Пономаренко рассказал, как Петросян отреагировал на срыв концерта в Сочи

Москва, 6 сентября. Юморист Евгений Петросян с пониманием отнесся к срыву выступления на ежегодном фестивале «Юморина» в Сочи. О реакции артиста рассказал его коллега Валерий Пономаренко.

Как сообщил ранее комик Владимир Винокур, причиной срыва концерта и эвакуации артистов и зрителей стал анонимный звонок о заложенной в здании бомбе. Он отметил, что многочисленных зрителей ничуть не расстроила отмена юмористического шоу. Они сразу же окружили комиков на улице, чтобы сфотографироваться и взять автограф.

По словам Пономаренко, Петросян тоже не терял позитивного настроя: после того как всех попросили покинуть зал, они с Винокуром вышли на улицу, разговаривая и перешучиваясь.

«Я не слушал их разговор, но видел, что он там если и расстроился, то не подал виду», — передает слова Пономаренко «Пятый канал».

Напомним, ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции выступления артистов и другие массовые мероприятия были отменены. «Юморина» стала для многих комиков первым после режима самоизоляции мероприятием. Они специально приехали в Краснодарский край ради этого события.

Как передает «Культуромания», сотрудники правоохранительных органов оперативно отреагировали на сообщение о взрывном устройстве и проверили помещение с собаками. Ничего подозрительного они не обнаружили, после чего съемки возобновились.