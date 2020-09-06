Пластический хирург развеял мифы об увеличении груди

Москва, 6 сентября. Пластический хирург Владимир Плахотин прокомментировал популярные убеждения о пластике груди. Оказалось, что они являются мифами.

По словам врача, женщины напрасно переживают, что импланты могут не поместиться под кожу, поскольку это эластичный орган.

«Если вы переживаете о том, как устанавливаются импланты большего размера, когда у девушки «нулевой», тогда вам стоит подумать о том, что происходит с женщинами во время реконструктивной маммопластики. Это операция по восстановлению женской груди при помощи имплантов после мастэктомии (удаления грудных желез вследствие онкологии)», — сказал он в интервью «Слову и делу».

Плахотин заверил, что современные хирурги без проблем справляются даже с установкой имплантов самых больших размеров. Однако чересчур выдающийся бюст сегодня уже не в моде.

Врач объяснил, что сейчас девушки стараются увеличивать грудь так, чтобы она выглядела максимально естественно, то есть была приближена к действительному размеру. Некоторые вовсе отказываются от наращивания объема (от имплантов) и делают только хирургическую коррекцию бюста, позволяющую предотвратить птоз или асимметрию.

Растяжки при увеличении бюста тоже являются мифом, констатировал Плахотин. По его словам, они чаще всего возникают из-за резких колебаний в весе и гормональных сбоев в организме. Самая распространенная причина их появления — беременность.

«Если вы переживаете, что дама сделала себе 6-й размер, а потом решила вернуться к своей природной «двойке», то ей, скорее всего, понадобиться коррекция груди и иссечение лишних тканей — в этом случае предполагаемые растяжки уйдут сами собой», — рассказал специалист.

Он пояснил, что такие манипуляции в этой ситуации будут необходимы, так как кожа вряд ли самостоятельно сократится до нужного размера. Кроме того, с возрастом ее эластичность уменьшается.

«Но если вы все-таки переживаете и не знаете, как избавиться от растяжек, то у меня для вас хорошая новость: появилась новая инновационная технология — фракционный игольчатый RF-лифтинг на аппарате Morpheus8»,— посоветовал хирург.

Эксперт добавил, что эта методика позволяет навсегда забыть о любых несовершенствах кожи, не только о растяжках.