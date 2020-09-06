Олимпийский чемпион оценил катание Бузовой

Москва, 6 сентября. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев оценил навыки своей партнерши по проекту «Ледниковый период».

Участник телевизионного проекта «Ледниковый период» Дмитрий Соловьев в интервью поделился воспоминаниями о том, как первый раз встретил свою напарницу на катке. Олимпийский чемпион рассказал, что хотел выступать в паре с профессиональной актрисой, но выбирать себе пару не стал. Сейчас Соловьев уверен, что ему достался «джокер».

Соловьев вспомнил, что впервые увидел Бузову на катке в торговом центре. Там проходил предварительный просмотр участников проекта. Первым впечатлением олимпийского чемпиона было глубокое разочарование.

«Там, растопырив руки, стояла полусогнутая фигура на двух ногах. Человек-паника. Это просматривалось в каждом движении», — рассказал Соловьев в интервью RT.

Однако Соловьев признается, что с первых тренировок навык катания Бузовой оттачивался. Она стала быстро учиться новым приемам и покорила своего напарника по телешоу старанием. Олимпийский чемпион уже изменил свое мнение относительно напарницы.

«В ней столько желания научиться чему-то новому, столько энергии, столько готовности работать — по четыре, по пять часов в день, а иногда и по семь, и по восемь», — говорит Соловьев.

Он отмечает, что можно позавидовать характеру Ольги Бузовой. Девушка привлекает его отношением к работе, хотя сама занята съемками и собственными проектами.

В съемках нового сезона шоу «Ледниковый период» принимают участие звезды российского шоу-бизнеса. Конкурировать с Ольгой Бузовой будет известная телеведущая Регина Тодоренко. В проекте также снимается ее муж – Влад Топалов.