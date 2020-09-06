Астролог рассказала, как строить планы во время ретроградного Марса

Москва, 6 сентябряя. Астролог Алена Никольская посоветовала во время ретроградного Марса перенести всю деловую активность на начало недели.

Предстоящая неделя богата на астрологические события. 9 сентября Марс начнется двигаться ретроградно. Планета будет находиться в знаке Овна до конца ноября.

У многих появятся амбициозные планы, они захотят воплощать все идеи по-своему. В понедельник-вторник стоит браться за любые дела — это время очень продуктивно.

Но в среду лучше свернуть все инициативы — они останутся под большим вопросом. По словам Никольской, будет сложно завершить новые проекты из-за негативного влияния звезд.

«Ваши соперники, враги начнут активизироваться», — предупредила астролог, ее слова передает Пятый канал.

Эксперт добавила, что в эти дни могут всплыть все ваши тщательно скрываемые тайны. Положительные перемены можно ждать 12 сентября, когда Юпитер начнет двигаться прямо.

Эта планета частично нивелирует влияние Марса. Но постарайтесь избегать конфликтов с другими людьми, напомнила Никольская. В конце недели просто отдохните, почитайте книгу, проведите время с родными, отметила она.