Врач объяснил, как уберечься от пневмонии

Москва, 6 сентября. Врач-терапевт московской клинической больницы №13 Кирилл Глибко дал несколько советов, как уберечь организм от пневмонии.

Доктор объяснил, что человеку обязательно нужно согреться горячим душем и чашкой чая, если он попал под дождь или просто замерз. Врач подчеркнул, что чай прогревает лучше, чем алкогольные напитки. Кроме того, необходимо держать ноги в тепле, например, надеть шерстяные носки.

«Организм — это такая система, либо человек уже был простужен, либо сильное переохлаждение произошло. Просто так здоровый организм не простудится», — подчеркнул специалист.

Одним из эффективных способов профилактики пневмонии Глибко назвал вакцину. По его словам, препарат против бактериальной пневмонии успешно используют в московских поликлиниках, эффект от нее держится около пяти лет. Особенно она показана медработникам в группе риска, пожилым пациентам и людям с ослабленным иммунитетом.

«Сейчас активно проводится профилактика против гриппа, гриппозная пневмония тоже проходит очень ярко», — заключил он.

Ранее исследователи из Чикагского медицинского университета заявили, что им удалось установить связь между нехваткой витамина D в организме и заражением коронавирусом. Установлено, что добавки с этим элементом минимизируют риск возникновения заболеваний, вызванных инфекциями дыхательных путей.