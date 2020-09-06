В вагоне поезда «Ласточка» скончался пассажир

Псков, 6 сентября. Поезд «Ласточка», следовавший по маршруту Псков – Санкт-Петербург, отправился с опозданием на один час. Причиной стала смерть одного из пассажиров.

Инцидент произошел накануне на железнодорожном вокзале в Пскове. Сообщается, что пассажир умер в вагоне скорого поезда, отправление которого должно было состояться в 12:43. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Сейчас силовики выясняют детали случившегося, устанавливается личность погибшего.

Сообщают, что в результате происшествия поезд отправился по маршруту с опозданием в один час.

