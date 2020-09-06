Асмус заболела во время съемок шоу в Геленджике



Москва, 6 сентября. Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на насморк, жар и «заклинившую» шею. Она заболела во время съемок на юге России.

О своем состоянии здоровья Асмус рассказала подписчикам в Instagram. Актриса посетовала, что к завершению съемок шоу «Золото Геленджика» ее самочувствие ухудшилось. В этом она винит насыщенный рабочий график «по 20 часов в день», диеты и сорокаградусную жару, которая стоит в курортном городе.

«Надеюсь в кадре жар, сопли ручьем и заклинившая шея не очень будут видны — как-то не клеится это с платьями со шлейфом», — подписала фотографию звезда.

Подписчиков особенно удивили сообщения Асмус о диетах. Поклонники уверяют, что актриса находится в отличной форме. Фолловеры желают звезде «Интернов» скорейшего выздоровления.

«Кристиночка, выздоравливайте поскорее», — пишет dimavasilev63.

«Держись, мы верим в тебя!» — подбадривает aleksandrsoroka5.

Однако некоторые комментаторы усомнились в искренности актрисы. Они не верят, что съемочный процесс может проходить по 20 часов в сутки.

«Это был самый дикий месяц в моей жизни, но оно однозначно того стоило!» — заключила Асмус.

Кристина Асмус занята в съемках нового проекта телеканала ТНТ «Золото Геленджика». Лидером программы будет Иван Охлобыстин. Ранее он раскрыл подробности проекта. По сценарию Охлобыстин станет «владельцем» парка развлечений, расположенного на берегу моря. Гости программы буду проходить некие испытания. Главный приз — килограмм золота. Кроме Охлобыстина и Асмус в проекте примет участие Тимур Родригез.