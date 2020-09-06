Собянин объяснил, как в Москве развиваются инновации и креативная индустрия

Москва, 6 сентября. Москва постоянно растет в области креативных технологий и развивает инновации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу НТВ.

По словам мэра, столичные технопарки обслуживают уже около 60 тысяч человек. Креативная индустрия в Москве растет каждый год на 15–20%.

«Это инновационная среда. Я уже не говорю про такие проекты, как «Сколково» или технологическая долина МГУ и еще ряд таких проектов. Но в целом это огромные объемы, это огромный потенциал. Москва создает продукт и предлагает его всей стране для реализации», — рассказал Собянин.

Он подчеркнул, период распространения COVID-10 не стал препятствием для разработок научного сообщества. Мэр объяснил, что во время пандемии была выстроена особая система — КТ-исследования направлялись в единый радиологический информационный сервис.

Также Собянин акцентировал внимание и на развитии Московского инновационного кластера. Столичный мэр назвал его самой масштабной площадкой для внедрения инноваций и развития кооперации между предприятиями, занимающимися разными видами деятельности.

«Сегодня на платформе инновационного кластера Москвы зарегистрировано 11,5 тыс. инновационных предприятий. Это вот за год мы зарегистрировали. Они увидели себя, начали взаимодействовать, заказывать друг у друга продукцию, включаться в проект — это тоже огромный пласт такой, пласт будущего Москвы», — отметил Собянин.

Ранее столичный мэр оценил состояние экономики Москвы в сравнении со странами Запада. По его словам, две мощнейших мировых экономики — европейская и американская — находятся не в лучшем состоянии. В это же время экономика российской столицы за два месяца восстановилась до уровня 2019 года.