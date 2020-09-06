В Дагестане поезд проехал по двору и попал на видео

Махачкала, 6 сентября. Пользователь Сети обнародовал видеозапись, на которой запечатлел проехавший по двору в Дагестане поезд.

На кадрах ролика видно, как зеленый поезд медленно движется по железной дороге, которая проходит посреди двора.

«Вот так у нас строят дома — посередине железная дорога, и паровозы ездят по двору», — прокомментировал очевидец.

Оказалось, что железнодорожная ветка давно не действует, но власти пока ее не демонтировали. Местных жителей заверили, что поезд, попавший в кадр, проехал по двору разово, чтобы рабочие смогли разгрузить стройматериалы.

В Дагестане по двору проехался поезд.



Паровоз заметили возле дома 149 по улице Аскара. Народец удивился, всё заснял, а причина, оказывается, вот в чём.



Жд-ветка, проходящая прямо посередине двора, давно не действует. Дорогу открыли разово для работ, теперь она снова закрыта. pic.twitter.com/N4bajWEzNn — Mash (@mash_breaking) September 6, 2020

Недавно на видео попало необычное погодное явление — в одной из самых южных точек России, дагестанском селе Куруш, при плюсовой температуре воздуха выпал снег. Очевидца удивил «подарочек» от августа, и он решил поделиться увиденным в Интернете.