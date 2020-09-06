В Турции муж зарезал супругу за флирт в соцсетях

Бурса, 6 сентября. В Турции 37-летний мужчина нанес 27-летней жене девять ножевых ранений, обвинив ее в измене. Об инциденте сообщило местное издание Haberturk.

Житель Бурсы решил проверить супругу на верность. Он создал несколько фейковых аккаунтов в соцсетях и подписался на свою возлюбленную. Мужчину не устроило, как девушка общалась в Сети.

В ночь на 6 сентября, когда они были дома, он выхватил телефон жены, чтобы уличить ее в «недостойном» поведении. Между супругами возникла ссора, переросшая в рукоприкладство. В порыве агрессии глава семейства схватил кухонный нож и набросился на девушку.

По данным полиции, мужчина нанес своей жертве девять ножевых ранений в разные части тела. Соседи, услышавшие крики, вызвали врачей и стражей правопорядка. Пострадавшую в срочном порядке госпитализировали. Врачи борются за жизнь девушки, ее состояние оценивается как тяжелое.

Нападавшего задержали и доставили в отделение полиции, сейчас он отвечает на вопросы следователей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.