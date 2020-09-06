Психологи рассказали, как влюбить в себя мужчину на первом свидании

Москва, 6 сентября. Психологи рассказали, как привлечь внимание мужчины. Они дали советы, как влюбить его в себя на первом свидании.

Специалисты предлагают не волноваться, а быть уверенной. Мужчины всегда считывают невербальные знаки. Постарайтесь быть интересной собеседницей, смеяться от души и искренне говорить.

Можно следить за тем, как движется ваш партнер и «отзеркаливать» его. Если мужчина в ресторане откинулся на спину стула, сделайте так же. Стремитесь «чувствовать» своего партнера.

Любому мужчине нравится, когда его хвалят. Но при этом они могут почувствовать фальшь, если вы не верите в то, что говорите. Мужчинам приятно слышать, что они внешне привлекательны.

Для хорошей беседы не помешает немного сочувствия. Когда вы спросите вашего спутника о работе, он даже может пожаловаться. Пусть вам не будет от этого неловко — мужчине важно знать, что вы его не осуждаете, а поддерживаете.

Психологи напоминают, что паре нужно пережить яркое эмоциональное событие. За стресс и страсть отвечают одни и те же гормоны, поэтому вы можете сходить на фильм ужасов. Специалисты напоминают, что такое завершение вечера не оставит мужчину равнодушным.