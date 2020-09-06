Французские военные погибли во время антитеррористической операции в Мали

Париж, 6 сентября. Пресс-служба Елисейского дворца опубликовала сообщение о гибели двух французских военнослужащих в ходе контртеррористической операции в Мали. Соболезнования родственникам погибших выразил президент Франции Эммануэль Макрон.

Сообщается, что военные погибли во время операции в районе населенного пункта Тесалит на севере страны, когда их броневик подорвался на самодельном взрывном устройстве.

Франция сохраняет военное присутствие в Мали, несмотря на недавний переворот в стране. О намерении продолжать проведение контртеррористической операции «Бархан» в африканском регионе Сахель ранее заявила министр обороны Франции Флоранс Парли. Она подчеркнула, что войска страны находятся в Мали по просьбе местных жителей.

При этом свержение экс-президента Мали Бубакара Кейта стало финалом многомесячных антиправительственных протестов. Одним из требований вышедших на улицы людей был вывод французских военных из страны.

Впрочем, лидеры переворота заявили, что не намерены отказываться от сотрудничества с международными силами, находящимися в Мали. Более того, задержанный в самом начале переворота экс-президент Бубакар Кейта был сначала освобожден из-под стражи, а затем беспрепятственно отправился на лечение в Объединенные Арабские Эмираты.