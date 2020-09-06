Вертолет Путина попал на видео в центре Москвы

Москва, 6 сентября. Личный вертолет президента РФ Владимира Путина пролетал над Васильевским спуском в центре столицы. Отрывок попал в эфир телеканала «Россия-1» и был опубликован Telegram-каналом «Пул N3».

На кадрах видео вертолет постепенно снижает высоту у кремлевской стены, прохожие замечают его и начинают снимать на телефоны. Находился ли в этот момент на борту сам глава государства, неизвестно.

Ранее в Сети набрало популярность видео, на котором известного телеведущего Ивана Урганта «подвозит» до Останкино Владимир Путин. Видео стало плодом искусного монтажа, с помощью которого шоумен оказался на пассажирском сиденье рядом с российским лидером. Основой же стал видеоотчет с открытия новых участков крымской трассы «Таврида» в августе, где Путин находится за рулем Aurus. Фразы Урганта подгонялись под реплики президента.

Также Иван Ургант совместно с коллегой-юмористом Дмитрием Хрусталевым показали пародию на белорусского президента Александра Лукашенко и его сына Николая, которые во время протестов шли к силовикам в бронежилетах. При этом 15-летний Николай держал в руках оружие. Именно этот момент обыграли телеведущие в своей пародии, используя накладные усы и игрушечные автоматы.