Сокамерником Фургала в «Лефортово» оказался Абызов

Москва, 6 сентября. Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал делит камеру в СИЗО «Лефортово» с бывшим министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым.

О своей жизни в изоляторе Фургал рассказал на встрече с сотрудниками Общественной наблюдательной комиссии, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на одного из членов ОНК. По словам источника газеты, вместе Фургал и Абызов завтракают или обедают. В остальное время «один читает, другой телевизор смотрит».

«Я кофе пью, он — чай», — процитировал «МК» слова Фургала.

Как уточняет Радио Sputnik, сам экс-губернатор фамилию сокамерника не назвал, отметив, что их периодически меняют.

Напомним, Фургал обвиняется в причастности к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори, а также Александра Смольского в 2004-2005 годах. Абызов обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, отмывании денежных средств в особо крупном размере, незаконном предпринимательстве и мошенничестве в особо крупном размере.