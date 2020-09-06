Турецкий диетолог назвала девять самых полезных для сердца продуктов

Москва, 6 сентября. Турецкий диетолог Фатма Байсал Юсуф назвала девять самых полезных продуктов для сердца. Список возглавил чеснок.

По словам специалиста, добавление чеснока в рацион имеет огромную пользу для сосудов. Употребление этого овоща снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Как уточнила Юсуф, есть чеснок нужно каждый день по одной дольке, предварительно раздавив ее, пишет газета Sözcü.



Отдельно медик отметила рыбу и рыбий жир. Они препятствуют образованию тромбов. Еще один плюс в том, что содержащиеся в них жирные кислоты омега-3 имеют высокие антиоксидантные свойства. Юсуф уточнила, что предпочтение стоит отдать рыбе, приготовленной на пару или на гриле.

Богаты кислотами омега-3 и витамином Е грецкие орехи. В этом им не уступает и фундук. По словам диетолога, стоит съедать шесть-семь ядер фундука и два-три грецких ореха до трех раз в неделю. Эти продукты, по словам врача, содержат много витамина Е, магния и клетчатки.

Снижают риск ССЗ и семена льна. Медик рекомендовала каждый день добавлять по одной столовой ложке свежемолотых семян льна в йогурт или суп.

Специалист отметила также и благоприятное воздействие на организм овсяной, ржаной и цельнозерновой муки.

В список рекомендованных продуктов попал и зеленый чай. Им, по словам Юсуф, следует заменить кофе и черный чай. Помимо этого, можно пить отвар ромашки или шалфея. Очень полезно и употребление красного винограда, помидоров и арбуза.