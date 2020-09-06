В Сети обсуждают видео с мгновенно опустошившим миску щенком

Москва, 6 сентября. Видеоролик с щенком хаски, молниеносно опустошающим миску с кормом, набирает популярность в Сети. Интернет-пользователи гадают, почему животное набросилось на еду.

Собаки породы хаски с детства отличаются активностью и хорошим аппетитом. Ставший героем ролика щенок не исключение. На кадрах видно, как он энергично начинает поглощать корм из миски, которая находится на весу, и опустошает ее за считанные секунды.

Как отмечает «Ридус», в Twitter ролик стал вирусным. Его посмотрели более 650 тысяч пользователей, некоторые оставили комментарии. Видео вызвало споры. Многие задались вопросом, почему собака отреагировала на корм таким образом. У людей возникло ощущение, что щенка долго не кормили.

«Ничего себе, вы его совсем не кормили?» — написал один из пользователей. «Бедный малыш, он, наверное, голодал, чтобы его хозяева записали этот ролик», — предположил другой.

Однако опытные владельцы собак поспешили успокоить испугавшихся зрителей ролика. По их словам, такое поведение для пса является нормальным, особенно для хаски.

«Люди, которые думают, что пес набросился на еду, потому что его не кормили, просто никогда не имели дело с щенками хаски», — заявил кто-то. «Мой пес вел себя один в один. Тут важно воспитывать питомца, потому что такое поглощение пищи вредит желудку», — обратил внимание собачник.

Ранее в Сети обсуждали видео с «поющей» собакой из Индии. Писатель и комик из города Мумбаи Рохит Наир поделился в соцсетях роликом, на котором исполняет песню вместе со своей питомицей Зои. Благодаря публикации мужчина и его четвероногая любимица прославились на всю страну.