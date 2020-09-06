Постройневшую Чехову в платье с глубоким декольте назвали «секс-бомбой»

Москва, 6 сентября. Известная телеведущая, певица и актриса Анфиса Чехова поделилась с поклонниками кадрами со съемок, для которых надела роскошное синее платье. Фанаты пришли в восторг от внешнего вида знаменитости.

На серии кадров, опубликованных Чеховой в Instagram, запечатлены подготовка звезды к съемкам и непосредственно сам процесс. Стилисты сделали телеведущей эффектную прическу и яркий макияж, которые дополнили коктейльное платье с глубоким декольте.

Фасон наряда, как отметили подписчики, выгодно подчеркнул достоинства фигуры Чеховой. Они обратили внимание, как хорошо выглядит постройневшая звезда. Один из комментаторов даже назвал телеведущую «секс-бомбой».

«Какая вы красивая! Очень женственная и приятная», — сделала ей комплимент anastasiia_illarionova19.

«Шикарный образ», — похвалила nattarud.

«Фигурка — песочные часы. Загляденье и мечта многих девушек. P.S. Прям роковая красотка», — написала pusio_pauline.

Чехова на днях опубликовала снимки, сделанные на Красной площади в Москве. Похудевшая знаменитость предстала перед поклонниками в теплом светлом костюме и крупных темных очках. Но звезду с первого взгляда узнали далеко не все — в новом образе она напомнила фанатам телеведущую Ольгу Бузову.