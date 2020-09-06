Москва, 6 сентября. Российские военные инструкторы помогают командам отдельных стран готовиться к соревнованиям в рамках Армейских международных игр, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Говорят, вы бы не могли за два, за три месяца до этих игр принять эти экипажи и потренировать их. Проще говоря, нанимают наших тренеров, как Гуса Хиддинка в футболе», — рассказал он в эфире телеканала «Россия-24», подчеркнув, что инструкторы из РФ оцениваются на высшем уровне.

Как сообщалось ранее, Армейские международные игры — 2020 завершились накануне. В них приняли участие команды из 32 стран. Соревнования прошли на территории пяти стран.

В конце августа российские военные обыграли американскую команду на этапе «раллийных гонок» по пересеченной местности в сирийской провинции Хасака. Россиян представили БТР-82А, вертолет Ми-8, а также бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун» и «Урал». Во время гонки россиянам удалось не только обогнать, но и заблокировать американцев.