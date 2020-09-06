Нарколог объяснил, чем опасен самогон для организма человека

Кемерово, 6 сентября. Главный нарколог Кемеровской области Андрей Лопатин объяснил, почему самогон вреден для здоровья.

В алкоголе, который приготовлен в домашних условиях, содержатся вредные примеси. По словам Лопатина, в России нет ограничений на использование самогонных аппаратов.

«Самогон содержит сивушные масла и другие примеси, которые вредны для здоровья, в том числе обладают канцерогенным действием», — пояснил врач, его слова передает издание «Газета Кемерова».

Лопатин отметил, что на производстве алкоголь очищают лучше. По его мнению, самогонные аппараты представляют угрозу и с точки зрения технической безопасности.

Нарколог советует воздержаться от самогона. Употреблять алкоголь лучше в небольших количествах или отказаться от него совсем, отмечает эксперт.

Ранее сообщалось, что с января по августа 2020 года уровень продаж алкоголя сократился на 14% по сравнению с прошлым годом. Россияне стали меньше покупать вина и крепкие алкогольные напитки.