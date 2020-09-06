Путин объяснил, почему просит артистов не выступать во время пандемии

Москва, 6 сентября. Президент РФ Владимир Путин сказал, что считает любые выступления перед массовыми скоплениями людей слишком рискованными мероприятиями во времена пандемии COVID-19. Этим глава государства объяснил свое недовольство решением оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева давать концерты.

Разговор телеканала «Россия-1» с российским лидером был записан 12 июня, но вышел в эфир только в воскресенье, 6 сентября.

«Возможен ли сейчас переход к массовым мероприятиям? Это мы должны спросить у специалистов. Если они считают, что этого делать нельзя, то тогда и не нужно. Этот риск я считаю неоправданным», — сказал Путин.

Президент объяснил, почему считает подобный риск совершенно неоправданным.

«Ради чего? Для того, чтобы не утратить квалификацию? Можно репетиции возобновить, восстановить тренировки спортсменов, чтобы не утратить квалификацию», — отметил глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что осознает, с каким падением доходов из-за отсутствия концертной деятельности сталкиваются артисты.

«Но мне кажется, лучше потерпеть, подождать какое-то время, зато сохранить здоровье и жизнь певцов и танцоров, чем потом кусать локти и говорить: «Как же так, зачем мы так поспешили?» — заявил Путин.

Президент выразил уверенность в том, что придет время, когда все вернется на круги своя. Но этого времени нужно дожидаться благоразумно, сохраняя здоровье себе и окружающим.

6 июня Путин провел встречу-видеоконференцию с деятелями культуры. Именно на ней художественный руководитель оркестра и директор Мариинского театра Валерий Гергиев попросил рассмотреть возможность скорого возобновления выступлений коллектива. Глава государства согласился с тем, что каждый должен продолжать заниматься своим делом. Но при этом он не одобрил проведение массовых мероприятий, предупредив, что их проведение необходимо согласовывать со специалистами-медиками.

Также российский лидер отметил, что пандемия COVID-19 не поменяла жизнь россиян кардинально. Наша страна оказалась хорошо подготовленной к такому серьезному испытанию, поэтому все отрасли и направления будут развиваться и дальше.