Месси расстроили партнеры по «Барселоне»

Барселона, 6 сентября. Аргентинский нападающий Лионель Месси остался недоволен отсутствием поддержки со стороны партнеров по команде. Игроки никак не отреагировали на желание форварда покинуть клуб.

Игроки испанской «Барселоны» заняли нейтральную позицию в споре между главной звездой команды и руководством клуба. Как утверждают испанские журналисты, никто из игроков сине-гранатовых не поддержал аргентинца в стремлении покинуть клуб.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси может покинуть «Барселону», за которую выступает с начала карьеры. Инсайдеры даже называли клубы, которые мог пополнить четырехкратный обладатель «Золотого мяча». Среди них — английский «Манчестер Юнайтед», ПСЖ, итальянские гранды «Ювентус» и «Интер». Даже сообщалась сумма, которую придется заплатить за трансфер. «Барселона» оценила переход своего звездного игрока в 700 миллионов евро.

Разногласия между игроком и руководством клуба обострились после разгромного поражения в Лиге чемпионов. «Барселона» уступила мюнхенской «Баварии» со счетом 8:2. Немецкий клуб позже завоевал главный трофей турнира.

Накануне стало известно, что аргентинский нападающий продолжит выступать за сине-гранатовых на протяжении еще одного сезона. Контракт Месси с «Барселоной» заканчивается 2021 году.

В поддержку Лионеля Месси высказалась его фанатка, двукратная обладательница титула «Мисс Бум Бум» Сьюзи Кортес. Модель высказала свое недоумение из-за решения аргентинца остаться в составе каталонцев. Обладательница самых красивых ягодиц в мире пообещала отправиться в Барселону и устроить протест против президента клуба Жозепа Бартомеу.