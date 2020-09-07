Посла России вызвали в МИД Сербии из-за поста Захаровой о Вучиче и Трампе

Белград, 6 сентября. Посол РФ Александр Боцан-Харченко вызван в МИД Сербии для «устного разъяснения» ситуации вокруг поста спикера МИД России Марии Захаровой о встрече сербского лидера Александра Вучича и президента США Дональда Трампа. Об этом журналистам сообщил глава внешнеполитического ведомства республики.

Напомним, поводом для публикации Захаровой стало фото в Белом доме, на котором Вучич сидит на стуле напротив стола Трампа. По мнению дипломата, глава Сербии должен был принять позу героини Шэрон Стоун из эпизода фильма «Основной инстинкт». Позже она извинилась за этот пост, объяснив, что он был неверно истолкован. По словам Захаровой, ее запись в Facebook отражала неприятие высокомерия США.

Этот пост вызвал острую реакцию Вучича. Он отметил, что «понимает» реакцию Захаровой, потому что визит и соглашение в Штатах были «очень успешны».

«Мне жаль, потому что я и там защищал наши отношения с РФ, и там я отказался подписать соглашение о покупке сжиженного природного газа США, который в 2,5 раза дороже, что было в первоначальном документе», — добавил он.

Вучич подчеркнул, что наивысшее государственное руководство России ценит, что Сербия — единственная страна, которая не ввела санкции против РФ и то, что Сербия — единственная военно-нейтральная страна без малейшего желания вступления в НАТО.