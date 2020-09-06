Располневшую Барановскую отчитали за «ужасное» платье

Москва, 6 сентября. Известная радио- и телеведущая Юлия Барановская столкнулась с критикой в свой адрес после фотоотчета в Instagram о прошедшей в Москве премии «Жара Music Awards».

Мероприятие, которое состоялось в столице 4 сентября, посетили многие российские знаменитости. На сцене появились, например, певцы Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и Григорий Лепс. Звезды шоу-бизнеса охотно отвечали на вопросы публики и рассказывали, как пережили период самоизоляции.

На Барановской, как отметили интернет-пользователи, карантин оставил наиболее заметный отпечаток. Все дело в платье, которое телеведущая выбрала для церемонии. Темно-синий наряд оставил фанатов в недоумении, много вопросов и колкостей вызвал странный пошив.

Комментаторы заметили, что Барановская располнела за время самоизоляции, а платье не смогло скрыть лишний вес.

«Подъелась Юлек!» — констатировала lenaveklich2.

«Юля, что с ногами? Они не ваши!!!» — поразилась rzhewskaya.

«Будто платье зацепилось за трусы», — высказалась lju.69.

«Платье ужасное, сидит отвратительно, да и Юля поправилась. Бывали наряды намного лучше этого», — отчитала звезду juliamkrtchan.

Ранее своим внешним видом удивила Сеть звезда КВН Ольга Картункова. Юмористка в свое время сбросила 84 килограмма. Но для съемок проекта ей пришлось снова набрать вес.