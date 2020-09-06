Онищенко отреагировал на слова Малышевой о смертельных болезнях

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко согласился со своей коллегой — доктором медицинских наук, телеведущей Еленой Малышева, которая призвала не демонизировать коронавирусную инфекцию.

Елена Малышева назвала самые страшные в мире инфекции, в число которых COVID-19, по ее словам, не входит. Она отметила, что на фоне постоянных разговоров о коронавирусе люди стали забывать о других заболеваниях, которые представляют для человечества гораздо более серьезную проблему.

В эфире программы «Здоровье» на Первом канале Малышева указала, что COVID-19 в статистике ежедневных смертей занимает только 17-е место в мире, а в первую пятерку входят туберкулез, гепатит В, пневмония, ВИЧ/СПИД и малярия. Малышева напомнила, что есть много гораздо более опасных, чем коронавирусная инфекция, заболеваний, с которыми так и не удалось справиться, несмотря на наличие вакцин и необходимых препаратов.

«Коронавирус — не самая страшная и, похоже, вообще не страшная болезнь», — заявила она.

С этой точкой зрения в целом согласен первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко. При этом Онищенко призвал не путать два понятия — летальность и смертность.

Летальность — это медицинский статистический показатель, указывающий на процент числа умерших от определенного заболевания (в нашем случае от COVID-19) за определенный период времени к общему числу людей, имевших тот же диагноз в тот же период времени.

Смертность в медицине — это отношение числа умерших от определенной болезни (в нашем случае от COVID-19) к средней численности населения.

Летальность от COVID-19 в мире около трех процентов, по разным странам и регионам, она, естественно, может различаться (в основном в сторону увеличения).

Что касается общей смертности от коронавирусной инфекции, то она ничтожна: при населении Земли более 7,8 млрд человек количество смертей от COVID-19 составляет около 880 тысяч заболевших.

«Безусловно, по сути, Малышева права, — отметил Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Например, даже распространенность ВИЧ гораздо выше [по официальной статистике — более 38 миллионов человек], а уж об опасности вируса иммунодефицита человека и говорить нечего».

При этом смертность среди ВИЧ-инфицированных даже не всегда возможно точно оценить, поскольку люди на фоне отсутствия иммунитета умирают от различных инфекций, отмечает Онищенко.

«Тут порой даже трудно что-то разграничить с точки зрения статистики», — говорит он.

Не менее тревожная ситуация с туберкулезом, отмечает собеседник ФАН.

«Что касается туберкулеза, то сегодня он, к сожалению, антибиотикорезистентный [устойчив к антибиотикам], — говорит Онищенко. — Туберкулез оказывает гораздо большее, чем COVID-19, воздействие на человеческую популяцию. Соответственно, выше и популяционные потери, причем не только в виде прямой угрозы здоровью, но и совокупные».

Чрезвычайно серьезным и опасным заболеванием является гепатит B, от последствий которого ежегодно умирает до 780 тысяч человек, при том, что уже есть и вакцины, и лекарственные средства, отмечает собеседник ФАН.

«Так что, Елена Малышева, безусловно, права в своих размышлениях, — подчеркивает Онищенко. — COVID-19 — не та инфекция, которая должна была так серьезно изменить нашу жизнь: и экономику, и глобальные целеполагания, и в общем-то человеческую психологию. Проблема эта — не только и не столько медицинская. В истории с коронавирусом огромную роль сыграла побочная политическая компонента, информационное давление и так далее. Ни одна другая инфекция, кроме, пожалуй, СПИДа, в последние десятилетия не наделала столько шума».

Вся эта история должна в итоге послужить человечеству серьезным уроком, считает собеседник ФАН.

«Не вдаваясь в детали, я с Малышевой согласен: пришло время все расставить по своим местам. Если мы этого не сделаем, то можем впасть одну из двух крайностей: либо продолжат звучать устрашающие мантры с призывами все закрыть и запретить; либо мы начнем относиться к коронавирусу недостаточно серьезно, хотя, очевидно, что этого делать нельзя», — говорит он.

В целом вся эта ситуация сродни прививке, говорит Онищенко.

«Это была проверка нас на адекватность реагирования на вызовы. Самый главный вывод из этой истории: нам нужны более совершенные экспертные инструменты — и не только медицинские — для расчетов всех рисков. В данном случае речь идет о COVID-19, но алгоритм должен быть разработан и для других инфекций, и вообще факторов риска. Если мы не научимся адекватно реагировать на подобные вызовы, то рискуем очень многим. Это цивилизационный риск. Так что, спасибо Елене Малышевой!» — резюмировал Геннадий Онищенко.

На 6 сентября в мире зарегистрировано около 26,9 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 17,9 млн человек, скончались — около 880 тысяч.

Лидируют по количеству зарегистрированных случаев COVID-19 Соединенные Штаты — 6,26 млн заболевших, летальные исходы — 188 тысяч.

В России зарегистрировано 1,03 млн инфицированных, в том числе 5205 — за последние сутки. Выздоровела 841 тысяча человек, скончались 17 820 пациентов с подтвержденным коронавирусом.