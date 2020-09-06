Шойгу рассказал, как самолеты НАТО имитируют ракетные удары по России

Москва, 6 сентября. Авиация стран НАТО совершает регулярные полеты с имитацией нанесения ракетных ударов по территории России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По словам министра, раньше полеты совершали в основном самолеты-разведчики стран-участниц Альянса, но сейчас ситуация изменилась.

«Начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов», — отметил он в интервью телеканалу «Россия-24».

В качестве примера глава Минобороны привел недавний полет американских стратегических бомбардировщиков B-52H над Балтикой.

Напомним, в июне военное ведомство опубликовало видео перехвата над Балтийским морем самолетов НАТО. Для сопровождения над нейтральными водами стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52H Stratofortress, патрульного самолета немецких ВМС Lockheed P-3C Orion и самолета электронной разведки Gulfstream SRA-4 были подняты российские истребители Су-27 из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа.

В конце мая дежурные силы по ПВО Западного и Южного военных округов также своевременно вскрыли действия американских бомбардировщиков В-1В над нейтральными водами Черного и Балтийского морей. Самолеты ВВС США сопроводили российские истребители.