Говорящий попугай раскрыл супружескую измену

Москва, 6 сентября. Жительница Израиля заподозрила мужа в супружеской измене, после того как в лексиконе их попугая появилось новое слово. Теперь женщина требует развод и выплату компенсации.

У семейной пары, живущей на юге Израиле, 15 лет живет говорящий попугай жако. Птица отлично запомнила имена хозяев, помнит, как зовут членов семьи и даже клички домашних животных. Попугай также научился умело пародировать голоса людей.

Во время пандемии коронавируса, главе семьи пришлось работать из дома. Бизнесмен устроил рабочий кабинет в пристройке к дому. Попугай жил через стену. Супруга израильтянина заметила, что птица стала часто повторять незнакомое ей женское имя. Мужчина объяснил, что так зовут его новую секретаршу, с которой он обсуждает деловые вопросы.

Женщина решила проверить версию супруга и наняла частного детектива. Сыщик подтвердил подозрения – супруг изменял с новой «секретаршей», в том числе и в своем домашнем офисе. Сейчас пара готовится к разводу. Оскорбленная супруга также просит выплатить ей компенсацию – 2 миллиона шекелей (около 45 миллионов рублей).

Ранее причину супружеской измены раскрыли ученые из Университета Эмори. Они считают, что верность зависит от уровня гормона окситоцина. Среди жителей России супружеские измены осуждают 64% населения. Соответствующее исследование проводили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения.