Путин призвал защитить правду о Второй мировой войне

Москва, 6 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не должна ничего доказывать тем, кто пытается переписать историю. При этом россияне должны сделать все, чтобы правда о Второй мировой не забылась.

Президент подчеркнул, что российский народ ничего и никому не должен доказывать, но должен направить все силы на сохранение этой правды.

Мы должны противопоставить этому объективную информацию, которой у нас достаточно, архивных документов, видео, фотоматериалов, которые на десятилетия вперед, а может быть, и на гораздо больший срок вперед не дадут никому возможности извращать эту историю для того, чтобы достигать каких-то своих конъюнктурных сиюминутных политических целей, наносить ущерб памяти нашего народа, памяти наших отцов, дедов, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Путин назвал тех, кто хочет изменить историю, «пытающимися казаться исключительными».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением, что недавние слова властей Польши о частичной ответственности СССР за начало Второй мировой войны являются оскорбительными для нашей страны. Дипломат выразила негодование от действий, которые призваны сыграть на самых глубоких чувствах наших граждан. Также она отметила, что Варшава уже не раз пыталась спекулировать на этой теме. Захарова предположила, что Польша, возможно, таким образом удовлетворяет свои политические амбиции, и подчеркнула, что это возмутительно.