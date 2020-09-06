Обнародован текст «шпаргалки» Ефремова для выступления в суде

Москва, 6 сентября. Актер Михаил Ефремов подготовил «шпаргалку» для выступления в суде по делу о смертельном ДТП. Текст, написанный едва разборчивым почерком на двух страницах формата А4, обнародовали в Сети.

Судя по записям, заслуженный артист России хотел убедить сторону обвинения в том, что не помнит, находился он за рулем машины в день трагедии или же нет.

«Я шел в суд за правдой, думал, что кто-нибудь скажет, где я все-таки находился во время трагедии, или мне покажут видео, что я за рулем», — говорится в письме.

Ефремов также утверждает в «шпаргалке», что сторона обвинения за все время процесса якобы не предоставила весомых доказательств его вины.

«Что же я увидел: свидетелей обвинения, которые говорили с чужих слов, неизвестно чьих», — написал он.

В минувший четверг в Пресненском суде Москвы прошли прения сторон по делу о смертельной аварии в центре Москвы. Во время заседания Ефремов выступил с заявлением, что признает свою вину в ДТП, которое привело к смерти человека. Приговор артисту огласят 8 сентября. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, передает Infox.ru.

По версии следствия, вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль авто, выехал на полосу встречного движения и врезался во встречную машину. Курьер Сергей Захаров скончался от полученных травм.

Многие эксперты выразили мнение, что Ефремов и его защитники затягивают процесс, превращают его в «цирк». Например, как передает телеканал «360», актер сначала работал с адвокатом Эльманом Пашаевым, затем отказался от его услуг и впоследствии заключил с юристом новое соглашение.