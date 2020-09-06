Турецкий депутат устроил коронавирусную свадьбу в обход законов страны

Коджаэли, 6 сентября. Депутат Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Джемиль Яман нарушил законы своей страны, чтобы устроить пышную свадьбу сыну. Он пригласил на нее 1500 человек, несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку.

На сегодняшний день в Турции из-за пандемии существует масса ограничений, связанных с проведением массовых мероприятий. В список попали и свадьбы. Людям разрешается проводить церемонии не дольше часа и без торжественных трапез. Однако не для всех закон един. Депутат ведущей в стране партии ПСР, в которой состоит президент Реджеп Тайип Эрдоган, обошел все запреты и устроил праздник в районе Диловасы, в провинции Коджаэли.

Как сообщает агентство t24, в списке заявленных персон на свадебную церемонию — 1500 человек, включая персонал. Депутату предоставили живописное место с видом на Измитский залив и мост Османа Гази. Местные власти и полиция не ставили этому противиться. На бракосочетание также прибыл губернатор провинции Седдар Явуз. Он предоставил своих муниципальных служащих, чтобы они привели в порядок свадебную площадку. За несколько часов они подмели улицу, покрасили тротуары и вымыли дороги.

Издание отмечает, что бракосочетание началось в 19.00 по местному времени и, несмотря на запреты, длилось несколько часов. Помимо этого, присутствующим разносились еда и напитки, что тоже запрещено законом. На столах стояли жаркое, курица и ашуре — турецкая десертная каша.

Сотрудники администрации провинции уже высказали свой протест против проведения массовой свадебной церемонии. Они отметили, что депутаты Партии справедливости и развития такие же люди, как и все остальные, и они должны соблюдать все меры по противодействию распространению COVID-19.

На сегодняшний день в Турции зафиксировано около 280 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, в стране на карантин отправляются целые населенные пункты. Помимо этого, мегаполисы вновь ужесточают ограничения.