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Захарова объяснила свой пост о президенте Сербии

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Захарова объяснила свой пост о президенте Сербии

Москва, 6 сентября. Представитель МИД России Мария Захарова попросила прощения за пост, размещенный накануне в социальных сетях.

Мария Захарова отметила, что ее пост был неверно истолкован. По ее мнению, запись отражала неприятие высокомерия США. На фотографии был запечатлен президент Сербии на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме.

«Единственное, что в нем содержалось — неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных». Протокольные уловки стали одним из приемов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной  исключительности. А это неприемлемо», — написала Захарова.

Ранее пост Захаровой в Facebook раскритиковал министр обороны Сербии Александар Вулин.

«Величина человека не измеряется ни размером стула, на котором он сидит, ни величиной силы, от имени которой он говорит, а размером храбрости на любом стуле защищать свой народ и друзей своего народа», — заявил Вулин.

Захарова объяснила свой пост о президенте Сербии

Источник: Facebook
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