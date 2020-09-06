Захарова объяснила свой пост о президенте Сербии

Москва, 6 сентября. Представитель МИД России Мария Захарова попросила прощения за пост, размещенный накануне в социальных сетях.

Мария Захарова отметила, что ее пост был неверно истолкован. По ее мнению, запись отражала неприятие высокомерия США. На фотографии был запечатлен президент Сербии на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме.

«Единственное, что в нем содержалось — неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных». Протокольные уловки стали одним из приемов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо», — написала Захарова.

Ранее пост Захаровой в Facebook раскритиковал министр обороны Сербии Александар Вулин.