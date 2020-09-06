Путин рассказал, как пандемия повлияла на жизнь людей

Москва, 6 сентября. Пандемия COVID-19 не поменяла жизнь кардинально. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что вирус подтолкнул развитие отдельных направлений, в которых прежде не возникало острой необходимости. Но радикальных изменений в жизнь человечества не внес.

«Онлайн-обучение, телемедицина и так далее. Ну чего, этого не было, что ли? Было. Просто условия, в которые мы попали, подтолкнули развитие этих направлений, этих отраслей», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин».

Президент также отметил, что Россия оказалась достаточно подготовленной к эпидемии.

«Мы оказались и здесь тоже достаточно подготовленными, у нас ведь трафик увеличился на 80 процентов — и наши компании справились с этим. Ничего не то что не обвалилось — справились, и даже еще резерв есть», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, «все, что эффективно работает», будет развиваться и дальше. В целом жизнь вернется в прежнее русло.

За последние сутки в России выявлено 5195 новых случаев коронавируса, сообщает «ФедералПресс». Они зарегистрированы в 84 регионах. За весь период эпидемии COVID-19 в стране подтвердился у 1 025 505 человек. Выздоровели 840 949 пациентов, скончалось — 17 820.