Боевые самолеты РФ получат систему прицеливания, которую проверили в Сирии

Москва, 6 сентября. Все российские боевые самолеты будут оснащены новейшей системой прицеливания при бомбометании, которая прошла проверку в Сирии. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Министр подчеркнул, что система максимально доработана, практически до совершенства.

«Она была доработана, проверена, потом проверена в боевых условиях, и сейчас мы ее ставим фактически на все наши самолеты, которые имеют системы для бомбометания», — добавил Шойгу.

Глава оборонного ведомства отметил, что под боевыми условиями имеется в виду опыт, полученный в Сирии.

В 2011 году в Сирии начался вооруженный конфликт. Правительственные войска страны бросили все силы на освобождение территории государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной на территории РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1) были ликвидированы при содействии российских военных.

Ранее китайские эксперты по достоинству оценили характеристики перспективного истребителя МиГ-41, который сможет выполнять боевые задачи в ближнем космосе.

1 Организация запрещена на территории РФ.