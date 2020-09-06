В центр Минска стягивают силовиков и спецтехнику

Минск, 6 сентября. В центр Минска стягивают спецтехнику, в том числе и водометы. Сотрудники милиции перекрыли территорию площади Независимости.

Сегодня в столице Белоруссии должна пройти акция оппозиции «Марш единства». Рядом с водометами можно видеть бойцов внутренних войск, сообщает РИА Новости.

Напомним, несанкционированные протестные выступления продолжаются в республике с 9 августа. Поводом для них стали президентские выборы, победу на которых одержал действующий лидер страны Александр Лукашенко. Сам он ранее сообщил, что беспорядки координируются из-за рубежа. В частности, по его данным, к ним причастны США и Европа.