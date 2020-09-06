В Турции в ДТП с автобусом пострадали две россиянки

Кушадасы, 6 сентября. Туристический автобус на курорте Кушадасы в Турции попал в ДТП по вине пьяного водителя. В результате происшествия две россиянки получили травмы, сообщает новостное издание Sabah.

Ранним утром воскресенья, 6 сентября, на перекрестке столкнулись автобус с туристами и такси. После удара микроавтобус выбросило с проезжей части. По данным местных экстренных служб, в аварии пострадали две гражданки РФ, направлявшиеся на экскурсию. Потребовалась помощь медиков, россиянок доставили в ближайшую больницу. Уточняется, что девушки не получили травм, угрожающих жизни.

Виновником ДТП стал 22-летний водитель легкового автомобиля, который выехал на перекресток с нарушением ПДД. Кроме того, полицейские установили, что молодой человек сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Патрульные лишили его водительских прав и обязали выплатить штраф.

Ранее ФАН сообщал о смертельной аварии на юге Турции с участием туристического автобуса. Жертвой происшествия стал один человек, еще одну женщину госпитализировали в критическом состоянии.