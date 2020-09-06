Массовая драка с участием фанатов «Спартака» в Брянске попала на видео

Брянск, 6 сентября. Массовая драка с участием болельщиков московского «Спартака» произошла в Брянске. Очевидцы запечатлели потасовку и выложили видео в Сеть.

Фанаты красно-белых приехали в Брянск на выездной матч против местного «Динамо» в рамках Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встречу, которую собирались провести в субботу, отменили из-за вспышки COVID-19 в составе хозяев поля.

Драка произошла на улице Дуки в Советском районе города. Разнимать болельщиков пришлось сотрудникам полиции. После потасовки один из фанатов московского клуба остался лежать на земле без сознания. Его госпитализировали.

Ранее полиция задержала семерых болельщиков московского футбольного клуба «Локомотив» после их стычки с фанатами петербургского «Зенита». Потасовка произошла в одной из хинкальных столицы 30 августа после матча шестого тура Российской премьер-лиги. В ряды задержанных попал фанат «Локомотива» и бывший сотрудник футбольного клуба Алексей Ерунов. В 2016 году его осудили по делу о беспорядках в Марселе во время проведения чемпионата Европы.