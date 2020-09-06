Винокур показал момент эвакуации Петросяна со сцены в Сочи

Москва, 6 сентября. Российский юморист Владимир Винокур показал момент эвакуации коллеги Евгения Петросяна со сцены ежегодного фестиваля «Юморина» в Сочи. Соответствующее видео он выложил в своем Instagram.

«Съемка «Юморины» была прервана сообщением о возможной угрозе для жизни!» — подписал публикацию Винокур.

На записи видно, как во время выступления к Петросяну подходит ведущий Юрий Аскаров и настоятельно просит пройти с ним за кулисы. Удивленный и находящийся в замешательстве артист в этот момент пытается узнать у него, что случилось.

По словам Винокура, так во время шоу началась общая эвакуация. Причиной послужил анонимный звонок о якобы находящейся в здании бомбе. Сотрудники правоохранительных органов оперативно отреагировали на сообщение проверили помещение с собаками, но ничего подозрительного не нашли.

Артистов и зрителей ситуация не испугала. Во время паузы они делали совместные фото и делились забавными историями из жизни, рассказал Винокур. После проверки «Юморина» была продолжена и завершилась благополучно. Подписчики Винокура в комментариях выразили радость в связи с благоприятным исходом событий. Одна из поклонниц отметила, что из-за «бомбы» получилось «шоу на шоу».

Недавно в Instagram обсуждали фото Петросяна с отдыха в Сочи. Известный юморист на черноморском побережье не только дает концерты, но и расслабляется. На одном из последних снимков он показал, как собрался купаться в открытом море, представ перед пользователями лишь в плавках и спасательном жилете, пишет портал «Утро.ру».