Певица Каменских показала новый клип на испанском языке

Москва, 6 сентября. Украинская певица Настя Каменских представила поклонникам новый клип. Трек с провокационным названием A huevo войдет в ее новый испаноязычный альбом.

Ролик должен был выйти еще в апреле этого года, но производство затянулось из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В новом клипе Настя Каменских предстает в нескольких образах и нарядах. Самым вызывающим поклонники посчитали лиф, исполненный в виде львиных голов. Также восторг фанатов вызвала сцена, в которой полуголую певицу подвесили вниз головой на веревках.

«Я мечтала показать вам это видео со съемок в марте! Посмотрите этот безумный, страстный и крутой микс украинской и мексиканской культур!» — написала Каменских в день премьеры клипа.

В переводе с мексиканского сленга A huevo значит «круто». Настя Каменских сообщила, что в сентябре выпустит альбом на испанском языке. Также артистка надеется запустить своим клипом челлендж в соцсети TikTok. Намек на это есть в конце музыкального видео. За несколько дней клип посмотрели почти 3 миллиона человек. Видео насыщено резкими кадрами, игрой света и цвета, а также национальными мексиканскими мотивами – одеждой, валютой, музыкальными инструментами.

«Клип такой же сумасшедший как предыдущий, но испанский очень красивый язык и голос проявляется в песне», — комментирует Maria Petrova.

«Наконец-то сняли клип без пошлостей, про футбол и карнавал», — радуется Влад Лев.

«Настоящая мексиканка с украинскими корнями», — хвалит пользователь Artem FILM.

A huevo — второй сингл из грядущего альбома певицы. Ранее Каменских выпустила видео на композицию Elefante. Видео посмотрели более 100 миллионов раз.