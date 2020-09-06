Один человек погиб в результате ночных нападений в Бирмингеме

Бирмингем, 6 сентября. Один человек погиб, семеро пострадали в результате ночных нападений в британском городе Бирмингем. Об этом сообщается на сайте полиции региона Уэст-Мидлендс.

«Мужчина трагически погиб. Еще один мужчина и женщина получили серьезные ранения, еще пять человек также получили ранения, хотя их травмы не считаются опасными для жизни», — говорится в сообщении.

Минувшей ночью в центре Бирмингема были совершены несколько нападений, которые произошли между 0.30 и 2.20 часами (2.30 и 4.20 по московскому времени). В полиции полагают, что они взаимосвязаны. Расследование произошедшего началось.

Главный суперинтендант бирмингемской полиции Стив Грэм заверил, что правоохранители делают все возможное, чтобы найти виновного и восстановить картину событий. Он также попросил горожан быть бдительными и информировать стражей порядка «обо всем подозрительном».

Комиссар по борьбе с преступностью Дэвид Джеймисон назвал события прошлой ночи ужасными и отметил, что они потрясли жителей Бирмингема, Уэст-Мидлендса и всей страны.

Ранее в Стамбуле мужчина зарезал своего соседа по комнате из-за разногласий. Между жильцами разгорелся спор, который перерос в драку, и один из участников взял кухонный нож.