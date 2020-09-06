Рената Литвинова показала фигуру на фото

Москва, 6 сентября. Актриса Рената Литвинова вновь всколыхнула общественность, заставив пользователей Сети обсуждать свою персону. На этот раз причиной оказалась фотография артистки в купальнике, появившаяся на ее странице в Instagram.

Как сообщает сама Литвинова, в слитном черном купальнике ее случайно запечатлела дочь после тренировки. По словам звезды, за кадром находится спортивный инвентарь.

«Предельно честное фото, снятое «доброй дочкой». Гантеля осталась за кадром — я ее сфотографировала отдельно, привет моему тренеру Кате», — подписала фото Рената.

Подписчики звезды в комментариях разделились на два лагеря. Одни выразили абсолютное восхищение фигурой Литвиновой, сравнив ее ноги с бесконечностью дорог и даже с произведениями искусства.

«Красивое тело из разряда идеальных тел Леонардо да Винчи, от которых стал плясать стиль классицизм — тонкие ноги, очень пластичные, и фигура у вас сама имеет некую духовность», — сделал комплимент merkpb. «С такой фигурой надо голой ходить», — процитировала уже ставшее крылатым выражение Ларисы Гузеевой azarovaaksana. «Вы прекрасны! Такая, какая есть! В этом великое счастье, Рената!», — заверила звезду konstanta_o.

Вторая часть фолловеров нашла купальник неподходящим для стильной и женственной Литвиновой.

«Что это за бубенчики!?» — недоуменно поинтересовалась irina_akkuratnova. «Как-то вы сама на себя не похожи... Обычно такая элегантная...» — написала smiht_nastya. «Ой, сразу и не узнала вас! Совсем не вы будто, вовсе не похожа на ту «икону стиля», — расстроилась wowbisunness.

Ранее 53-летняя актриса уже представала перед поклонниками в купальнике. Пользователи Сети отметили, что Литвинова часто отдает предпочтение черным закрытым моделям, которые выгодно подчеркивают ее изгибы и длинные ноги.