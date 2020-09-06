Дочь Синди Кроуфорд взорвала Сеть голым фото

Вашингтон, 6 сентября. Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер взорвала Сеть откровенным снимком, который обнародовала в честь своего 19-летия.

Девушка предстала перед камерой совершенно голой, если не считать высоких лакированных сапог до середины бедра, что добавило фотографии пикантности.

«Девятнадцать», — такой короткой фразой подписала Гербер опубликованный в Instagram снимок.

Пользователи Сети, судя по комментариям, не ожидали такого смелого поступка от девушки. Они осыпали дочь Кроуфорд комплиментами и поздравили ее с днем рождения, добавив множество позитивных смайликов.

Напомним, что Гербер к своим 19 годам уже известна как актриса и модель. Снималась для таких журналов, как Vogue, Teen Vogue и Pop Magazine. Сотрудничала с Calvin Klein, Burberry, Prada, Chanel, Fendi, Alexander McQueen, Versace и многими другими. В феврале 2018 года девушка появилась на обложке парижского Vogue.

В 2018 году Гербер была удостоена награды «Модель года» на Fashion Awards, а годом позднее снялась в клипе Джона Этерли на песню Burnout.

Недавно она рассталась с комиком Питом Дэвидсоном, который на восемь лет старше ее. Некоторые фанаты предполагают, что именно этот разрыв сказался на внешности и поведении модели.

Ранее внимание к себе приковала американская певица Майли Сайрус, которая появилась на красной дорожке премии MTV Video Music Awards в откровенном наряде люксовой марки.