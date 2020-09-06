Фургал рассказал о чтении книг и дружеской атмосфере в СИЗО

Москва, 6 сентября. Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в причастности к организации убийств, поговорил с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) о жизни в СИЗО, сообщает «Московский комсомолец».

Экс-глава ожидает решения суда и отмечает, что конфликтов с администрацией изолятора у него нет, а отношения с сотрудниками и сокамерниками он предпочитает выстраивать исключительно на взаимоуважении.

«Мне прислали люди больше 200 книг. Все книги хранятся на складе, мне по заявлению выдают почитать по несколько штук. Потом забирают, приносят новые», — рассказывает он о буднях в следственном изоляторе.

На данный момент известно, что Фургал находится в одной камере с экс-министром открытого правительства Михаилом Абызовым.

«Я кофе пью, он чай. Один читает, другой телевизор смотрит. Но часто вместе завтракаем или обедаем. Сокамерников тут периодически меняют. Пусть люди не переживают, на меня повлиять ни один сосед не сможет», — поделился впечатлениями от соседства экс-губернатор.

Напомним, что 20 июля президент России Владимир Путин отправил в отставку Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Фургал — фигурант дела об организации покушений и убийств бизнесменов на Дальнем Востоке — утратил доверие президента, вместо него на должность был назначен врио главы региона Михаил Дегтярев.