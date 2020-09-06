Вдова Клюева рассказала о последних днях жизни актера

Москва, 6 сентября. Вдова актера Бориса Клюева рассказал журналистам о последних днях жизни актера. В браке пара прожила 45 лет.

Виктория Клюева рассказала, что, несмотря на серьезное заболевание, надеялась на выздоровление супруга. В разговоре с журналистами женщина отметила, что актер до последнего момента хотел жить и работать. На траурной церемонии она вспомнила момент, когда Клюев уже не мог говорить, но все равно стремился в театр.

«Ему надо было на процедуры, а он на репетицию ехал. Он был очень сильным человеком. Он безумно любил свой театр. Не представляю, как дальше жить», — рассказала Виктория Клюева.

Коллеги актера отметили честность и откровенность Клюева. Они рассказали, что на съемочной площадке он делился советами и всегда был готов помочь коллегам.

Борис Клюев скончался 1 сентября. Актер два года боролся с онкологическим заболеванием. Он снялся в десятках десятках фильмов и долгое время выступал на сцене Малого театра в Москве. Наибольшую известность Клюеву принесла роль в ситкоме «Воронины». Генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов поделился своим мнением о будущем сериала.

Прощание с Борисом Клюевым состоялось 4 сентября. Проводить актера в последний путь пришли сотни людей.