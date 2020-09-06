Иосиф Пригожин раскрыл детали свадебного путешествия Шульгина и Волковой

Москва, 6 сентября. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что он и его супруга певица Валерия были в числе приглашенных на отдых в Турцию по случаю свадьбы Арсения Шульгина и Лианы Волковой. От поездки пришлось отказаться из-за большого количества работы в Москве.

Несколько дней назад сын Валерии от брака с Александром Шульгиным 21-летний Арсений улетел с женой в свадебное путешествие в Турцию. В своем Instagram он рассказал, что вместе с ними к морю отправились и родители Волковой, а также ее младшая сестра. Однако родителей со стороны Шульгина на отдыхе не оказалось, это озадачило многих поклонников пары.

«Они нас тоже звали. Арсений хотел поехать двумя семьями, это было его желание. Мы тоже не понимали, зачем мы там нужны. Но мы с Валерией не смогли поехать из-за большого количества работы в Москве», — объяснил Пригожин в комментарии для «НьюИнформ».

По его словам, сын певицы очень семейный человек, который всегда хочет, чтобы родные были рядом. В том числе и во время медового месяца.

«Арсений — семейный человек, ему хочется быть с семьей, это абсолютно нормальное желание. Мы тоже убеждали его, что им с Лианой нужно было поехать вдвоем. Родители Лианы тоже не хотели соглашаться, но и обидеть пару не хотели, поэтому все же поехали», — раскрыл подробности продюсер.

Шульгин и Волкова отпраздновали свадьбу 28 августа, напоминает портал «Утро.ру». Молодожены устроили для друзей и родственников пышный праздник на свежем воздухе. Среди известных гостей были певцы Николай Басков, Jony, исполнительницы Zivert и Инна Маликова, продюсер Яна Рудковская.