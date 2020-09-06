Как увеличится пенсия в РФ в 2021 году, кто будет получать меньше

Пенсии неработающих пенсионеров в России должны к новому году вырасти в среднем до 17,5 тысяч рублей в месяц. Таков проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 год, напоминает Федеральное агентство новостей. В планах указывается, что средняя пенсия для неработающих пенсионеров по старости должна составить 17 432 рубля.

В дальнейшем рост пенсий продолжится примерно на тысячу рублей в год: в 2022 году — до 18 357 руб., в 2023-м — до 19 283 руб. (указаны средние размеры пенсионных выплат). Также сообщается, что в 2021 году улучшится материальное положение малоимущих пенсионеров: средняя социальная пенсия должна составить более десяти тысяч рублей, пенсионный прожиточный минимум — около 9,4 тыс. руб.

Что касается пенсий работающих пенсионеров, то информации об индексации этих выплат пока нет — в 2016 году индексация выплат работающим пенсионерам была приостановлена. Повышенную пенсию с учетом пропущенных индексаций гражданин начинает получать сразу после окончания трудовой деятельности, перерасчет происходит автоматически после того, как пенсионер увольняется с официального места работы.

Кто из пенсионеров обеднеет в 2021 году

По версии финансового аналитика Максима Кривелевича, планы правительства по индексации пенсий до 2030 года не выше уровня инфляции могут ударить по пенсионерам-бюджетникам, которые фактически начнут получать меньше, а не больше, поскольку на получаемые выплаты смогут приобрести меньше товаров и услуг. Это не коснется тех категорий пенсионеров, которые получают пенсии не через пенсионный фонд, а напрямую из бюджета (в частности, военные пенсионеры).

«Для тех, кто получает пенсию из пенсионного фонда, все уже грустно и дальше тоже будет не здорово», — заявил эксперт в беседе с Ura.ru.

Эксперт поддержал появившееся ранее предложение выплатить всем пенсионерам единовременное пособие в 75 тысяч рублей в качестве компенсации за заморозку пенсионных накоплений. Аналитик назвал эту идею экономически целесообразной, поскольку «лишние» деньги стимулируют покупательскую активность пенсионеров, тем самым оживив экономику.

Получат ли пенсионеры недополученное за 2017–2019 годы

Российские пенсионеры могут рассчитывать на компенсацию за недополученные средства в течение нескольких последних лет. По данным СМИ, общая сумма, которую недополучили пенсионеры, может доходить до трех млрд руб. ПФР признал, что в 2017–2019 годах ряд пенсионеров получали пенсии ниже, чем им было положено по закону. Это произошло из-за технических ошибок, которые будут исправлены. Соответственно, после аудита недополученные пенсионные деньги гражданам вернут, заявил в беседе с Ura.ru финансовый аналитик Виталий Калугин.

Получат ли граждане РФ новые 10 тысяч на детей

В СМИ постоянно появляются материалы, что российским семьям могут снова выплатить по десять тысяч рублей на детей. Это пока проекты, которые еще не стали решениями, отмечают эксперты. Ранее российские семьи получили по 10 тыс. руб. в июне на каждого ребенка от трех до 16 лет. В июле была выплачена такая же сумма на всех детей до 16 лет. Кроме того, по 15 тысяч рублей было дополнительно выплачено на всех детей до трех лет. Все эти выплаты были направлены на помощь всем российским семьям с детьми, вне зависимости от дохода, в связи с пандемией COVID-19, вызванной коронавирусом.